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В Троицке под лед Уя провалился рыбак-экстремал

Фото: 
ГУ МЧС России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 12:07

В Троицке (Челябинская область) на реке Уй под лед провалился рыбак. Только благодаря самоотверженным действиям инспекторов ГИМС мужчину удалось спасти из водной ловушки.

59-летний житель Троицка решил перейти на противоположный берег реки Уй к своим товарищам-рыбакам, которые, нарушая режим самоизоляции, спокойно ловили рыбу. Примерно на середине водоема со всем скарбом мужчина провалился в полынью. Увидевшее это рыбаки стали звать на помощь.

"Призыв услышали собиравшиеся на очередное патрулирование специалисты государственной инспекции по маломерным судам. Они ринулись к водоему. Ползком по уже трещавшему льду спасатели подобрались к утопающему. С помощью обычной доски они благополучно вытащили горе-рыбака, державшегося на поверхности водоема из последних сил, из опасной зоны", - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Как отмечают в ведомстве, тревоги добавляет тот факт, что сих пор не все главы муниципальных образований региона подписали постановления о запрете выхода населения и выезде автомобильного транспорта на лед водоемов. Эта работа должна быть ускорена.

Напомним, на этой неделе сотрудники министерства экологии и полицейские Челябинской области провели рейд на озере Увильды, констатировав, что на местных базах отдыха - в нарушение режима самоизоляции - находились в основном рыбаки, в том числе из других регионов Российской Федерации.

Инспекторы выявили большое число экстремалов, вышедших на лед южноуральского водоема вопреки установленным ограничениям.

 

 

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