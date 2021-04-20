В Троицке задержан начальник управления городской мэрии

В Челябинской области задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицка. По версии следствия, подозреваемый разрешил ввести в эксплуатацию здание, которое не отвечало требованием безопасности. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Владимир Шишков.

«По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый, превышая должностные полномочия, из личной заинтересованности, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, возведенного с нарушением требований Градостроительного кодекса Российской федерации, нормативной документации и не отвечающего требованиям безопасности», - пояснил Шишков.

Преступление выявили сотрудники УФСБ региона. По факту превышения должностных полномочий в СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.