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В Усть-Катаве в аварии погибла 20-летняя автоледи из ЯНАО, три человека пострадали

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В Усть-Катаве в аварии погибла 20-летняя автоледи из ЯНАО, три человека пострадали

В Челябинской области на трассе М-5 двадцатилетняя автоледи выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя автомобилями. Девушка погибла на месте, еще три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 19-го февраля на 1631-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории Усть-Катавского городского округа.

«По предварительной информации, 20-летняя девушка, управляя автомобилем «Фиат Пунто», при завершении маневра обгон не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу, после чего совершила наезд на дорожное ограждение и столкновение со встречными автомобилями ВАЗ-21124 и «Ивеко» (грузовиком)», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП автоледи скончалась на месте. Водитель автомобиля ВАЗ-21124 и двое его пассажиров установлено, что жители Башкортостана) получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудниками полиции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.