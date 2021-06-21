В Усть-Катаве вторые сутки ищут 87-летнюю грибницу

В Челябинской области дежурная смена Усть-Катавского отряда областной поисково-спасательной службы присоединилась к поисковым работам полиции и родственников 87-летней женщины. Бабушка проживает в квартире одна, очень любит ходить за ягодами в лес. Два дня назад она ушла на «тихую» охоту и не вернулась.

Тревогу забила дочь бабушки, которая пришла проведать маму и не обнаружила ее дома. Поиск у родных, близких, знакомых результата не дал. О происшествии они сообщили в полицию. Проверяя одну из версий, женщина обратилась за помощью к спасателям. Так как на ближайшем ягодном месте на склонах горы Прямой женщину не обнаружили, то спасатели предположили, что она могла пойти в район горы Топорино. С использованием квадроциклов и пешим ходом спасатели обследовали тропы, дорожки, лесной массив на склонах и в окрестностях горы – без результата. Поиск пожилой женщины продолжается.