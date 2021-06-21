21.06.2021
В Усть-Катаве вторые сутки ищут 87-летнюю грибницу
21.06.2021
Прокуратура заставила коммунальщиков Челябинска закрыть открытые колодцы
21.06.2021
В центре Челябинска убрали елки из вазонов
21.06.2021
Южноуральцы в День памяти и скорби вспомнят погибших в Великой войне
21.06.2021
Россиян привьют повторно от covid-19
21.06.2021
Набиуллина назвала причину роста цен на товары народного потребления
В Усть-Катаве вторые сутки ищут 87-летнюю грибницу
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021