В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) бывшие сотрудники ГИБДД (в уголовном деле фигурирует и бывший начальник) предстанут перед судом за превышение должностных полномочий

В зависимости от степени участия бывшие полицейские Верхнего Уфалея обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий» и «Подстрекательство в превышении должностных полномочий».

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в марте 2021 года начальник отдела ГИБДД дал своему подчиненному указание не составлять материалы об административных правонарушениях на водителя, осуществлявшего перевозку древесины с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

В свою очередь, инспектор ГИБДД не составил материалы об административных правонарушениях, совершенных водителем, не отстранил его от управления транспортным средством и дал водителю возможность продолжить движение на указанном автомобиле.

Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд.