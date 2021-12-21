21.12.2021
Челябинские депутаты продлили срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов»
21.12.2021
В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд
21.12.2021
Челябинский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением РСПП
21.12.2021
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного сезона в Златоусте
21.12.2021
В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей
21.12.2021
Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте
В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд
20.12.2021
В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель
16.12.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
07.12.2021
На трассах Челябинской области за сутки погибли три человека, восемь пострадали
06.12.2021
По поручению Котовой: движение на Цвиллинга и Первой Пятилетки будут регулировать сотрудники ГИБДД
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021