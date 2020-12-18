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В Верхнем Уфалее стройка дома на земле мусульман вылилась в уголовное дело

В Верхнем Уфалее Челябинской области после прокурорской проверки в следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Речь идет о народном избраннике, который начал стройку на земле, принадлежащей мусульманам.

В октябре этого года в соцсетях появилось видео, в котором автор рассказал о незаконном строительстве дома местным депутатом Сергеем Сагдеевым на земле, которая находится в бессрочном пользовании мусульман.

«Мы с таким трудом взяли земельный участок, - рассказал автор в видео. - Мы собирались сделать там детскую площадку, ритуальный салон, посадить деревья. Сейчас у нас ничего нет. Мы хотели территорию огородить, но финансовой возможности не было. 9 октября была встреча с Сагдеевым. Он сказал, что строительство идет на законном основании. Мы спросили: «Почему с нами не посоветовались?». Он пожал плечами и сказал: «Зачем к вам обращаться? В администрации есть разрешение».

Прокуратура во время проверки установила, что управление Росреестра региона в 2012 году зарегистрировало за местной мусульманской организацией право на бессрочное пользование земельным участком – под территорию мечети. Данный факт подтверждается свидетельством о государственной регистрации.

«Данное свидетельство является действительным и до настоящего времени не аннулировано (не погашено). В дальнейшем по обращению религиозной организации участок разделен на два земельных участка», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По заявлению третьего лица управление имущественных отношений Верхнего Уфалея изменило вид разрешенного использования с «под территорию мечети» на «для индивидуального жилищного строительства».

Потом землю незаконно выставили на аукцион и предоставили депутату на основании договора аренды.

«Изложенное свидетельствует о превышении полномочий должностными лицами органа местного самоуправления при изменении вида разрешенного использования земельного участка и последующего его предоставлении третьему лицу, что повлекло за собой незаконное лишение религиозной организации земельного участка», - пояснила Мамаева.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел по Верхнему Уфалею СУ СКР региона. Как уточнил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела Евгений Быков, в СК возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. При расследовании уголовного дела будет дана оценка каждому участнику деяния.

По распоряжению прокурора главе Верхнего Уфалея объявили предостережение, должностное лицо администрации привлекли к дисциплинарной ответственности, а также отменили распоряжение об изменении вида разрешенного использования земельного участка.