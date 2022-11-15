15.11.2022
В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
15.11.2022
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
15.11.2022
На маршрут №123 «Копейск – парк Гагарина» вернулись большие автобусы
14.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября (18+)
14.11.2022
В Снежинск доставлена награда премии Правительства в области качества
14.11.2022
В Челябинске под тяжестью мокрого снега падают деревья, жителей призывают к осторожности
В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
ГИБДД проводит по факту смертельной аварии проверку
17.08.2022
На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших
11.03.2022
Сотрудники полиции Южноуральска ищут очевидцев аварии со смертельным исходом
13.11.2021
Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области
24.08.2021
В аварии под Троицком погибли два человека
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022