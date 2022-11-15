В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов

Управление ГИБДД по Челябинской области устанавливает обстоятельства ДТП на трассе в Верхнеуральском районе, в котором погибли два водителя большегрузов.

Смертельная авария произошла поздно вечером 13 ноября на 50-м километре автодороги «Объезд Магнитогорска».

Водитель 1979 года рождения за рулем грузовика «МАН» при не установленных пока обстоятельствах выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом» под управлением водителя 1959 года рождения. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей быть крайне внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, исключить поездки на летней резине, по возможности - отказаться от дальних поездок в условиях непогоды.