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В вузах Челябинской области взрывчатки не найдено

Происшествия
Сегодня, 15:26
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В Челябинске сегодня, 21 сентября, в ЮУрГУ, ЧелГУ и УрСЭИ от неизвестных поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах. Сообщение оказалось ложным.

В самого утра в зданиях вузов работали сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Сообщение о заминировании поступило по электронной почте.

 «Инженерно-технические группы ОМОН Челябинск и ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Челябинской области, совместно с кинологами подразделений, провели обследования зданий университетов ЮУрГУ и ЧелГУ. Предметов и веществ, представляющих опасность для граждан, не обнаружено», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Представители силовых ведомств сейчас ищут злоумышленников.

 

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