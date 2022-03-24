В Златоусте из-за пожара в поликлинике эвакуировались 60 человек

Сегодня, 24 марта, в подвале поликлиники Златоуста (Челябинская область) возник пожар. Пострадавших нет.

По прибытию пожарных Златоуста было установлено, что в подвале поликлиники происходило горение мусора. Оно было ликвидировано до прибытия подразделений пожарной охраны. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, пострадавших нет, самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек (взрослые). Поликлиника работает в штатном режиме.