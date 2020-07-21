В Златоусте молнией убило пастуха

В Челябинской области 26-летний житель Златоуста, пасший скот во время грозы, погиб от удара молнии. По данному факту СУ СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе СУ СКР региона, ЧП произошло вечером в понедельник, 20 июля, в районе улицы Мельнова Златоуста

По предварительным данным, молодой мужчина пас скот, когда началась сильная гроза. В него попала молния. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным Челябинского Гидрометцентра, во вторник и среду, 21 и 22 июля, в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные ливни и местами крупный град.