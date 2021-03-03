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В Златоусте покончил с собой директор школы

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В Златоусте покончил с собой директор школы

В Златоусте (Челябинская область) покончил с собой директор школы № 1 Вячеслав Бородин. У него осталось четверо детей. Следственный комитет начал проверку.

Тело 46-летнего директора школы Вячеслава Бородина было обнаружено второго марта у него дома. Мужчина оставил предсмертную записку.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела по Златоусту Юрий Кадиков.

Чтобы было в этой предсмертной записке, следователи не разглашают, но как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, в школе №1 проводилась финансовая проверка образовательного учреждения силами сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Златоуста. Поводом стали жалобы на поборы с родителей. Не исключено, что на Вячеслава Бородина могло оказываться давление со стороны полиции.

«Если это и было, это не повод уходить в мир иной. Его же в не в изнасиловании подозревали. Это просто проверка была», - добавил собеседник агентства.

«Для города это большая потеря, в том числе и для системы образования. Глава Златоуста Максим Пекарский распорядился оказаться помощь семье Бородина. Мы приносим свои глубокие соболезнования. У него осталось четверо детей, трое из них – несовершеннолетние», - сказал советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

В региональном полицейском главке от комментариев воздержались.

В истинных причинах суицида разберутся следователи.