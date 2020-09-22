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В Златоусте за налеты на крупные магазины осудили банду малолеток

Происшествия
Сегодня, 14:46
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В Златоусте (Челябинская область) вынесен приговор семерым несовершеннолетним за совершение краж товаров из сетевых магазинов. 

Они обвинялись по двум статьям УК РФ: «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение, и кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «Мошенничество».

Судом установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет с февраля по март 2020 года совершили в Златоусте (в разном составе) три покушения и одно хищение из крупных сетевых магазинов.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, подростки совершали тайное хищение товаров в дневное время, а также проникали в магазины ночью, разбивая стекла и взламывая двери.

По ее словам, ни одно из хищений в ночное время не было доведено до конца: охрана приезжала слишком быстро - юные злоумышленники не успевали проникнуть внутрь.

В ходе предварительного расследования установлено, что большинство несовершеннолетних - из благополучных семей. Они совершали преступления «за компанию» и себе из похищенного ничего не оставляли.

Приговором суда двоим подросткам назначены штрафы в размере от тысячи до полутора тысяч рублей, четверо приговорены к обязательным работам продолжительностью от 60 до 70 часов. Одному несовершеннолетнему, ранее осужденному за совершение аналогичных преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года.

 

 

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