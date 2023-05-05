В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей

В Златоусте (Челябинская область) задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых горожанок.

В дежурную часть полиции обратились пять пенсионерок в возрасте от 80 до 84 лет. Они рассказали стражам порядка схожие истории. Пожилым женщинам звонили на городские телефоны и сообщали о том, что их родственники попали в ДТП. Чтобы урегулировать ситуацию и помочь своим близким избежать уголовной ответственности, жительницы Златоуста должны были передать курьеру деньги – за немаленькими суммами (общий ущерб составил около одного миллиона рублей) приходил неизвестный мужчина.

Сотрудники уголовного розыска и отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий ОМВД проанализировали поступившие обращения, опросили потерпевших и возможных очевидцев. Получив схожие описания, правоохранители поняли, что к пожилым дамам приходил один и тот же курьер.

«Сотрудники полиции выяснили маршрут его передвижения и установили, что в Златоуст подозреваемый приезжал неоднократно с целью совершения противоправных действий. В свой очередной приезд он снял квартиру, где и проживал три дня. Именно в эту поездку ему удалось забрать денежные средства сразу у нескольких пожилых женщин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оперативные сотрудники установили съемное жилье мошенника и задержали его, когда он вышел из дома и направился на автовокзал, чтобы покинуть Златоуст.

Задержанный не имеет постоянного места работы и ранее судим. Является жителем Юрюзани, 1983 года рождения. Полученные денежные средства курьер перевел на счет заказчика преступлений, а «вознаграждение» за услугу использовал в личных целях.

Следствием возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу.

Установлено, что этот человек совершил еще несколько аналогичных преступлений на территории Катав-Ивановского района.