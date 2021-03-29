В Златоусте женщина провалилась под лед из-за своей беспечности

В Златоусте (Челябинская область) на реке Ай в районе поселка ЦУП женщина провалилась под лед. Полностью промокшую женщину спасатели километр несли до дороги к автомобилю, где оказали первую помощь и, дождавшись кареты скорой помощи, передали врачам.

Поход на дачу для местной жительницы был прерван из-за ее беспечности – срезая дорогу по натоптанной за зиму тропинке, не обращая внимания на расставленные баннеры, предупреждающие об опасности, она неожиданно оказалась в ледяной воде.

«Парковая зона, отсутствие дорог, спутанное описание места ЧП – несмотря на все сложности спасатели быстро нашли пострадавшую», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели напоминают, что зимние тропинки через реки, пруды, озёра и другие водоёмы, по которым так удобно было срезать дорогу в феврале, растаяли.