Виталий Безруков: Уголовное дело в отношении меня реализуется в интересах одного из бизнесменов

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передано в суд.

По версии следствия, Виталий Безруков, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

«Мы с адвокатом подали жалобы на незаконно возбужденное дело. Дело само по себе абсурдное и реализуется в интересах одного из бизнесменов и предприятия. Уже сейчас видно, что документы, поданные из следствия в прокуратуру, вводят в заблуждение прокуратуру и намеренно искажают факты, так ,как хотелось следователю. В любом случае все это будем обнародовать в рамках суда и хотим, чтобы заседания были открытыми, чтобы журналисты и все присутствующие могли убедиться в моей невиновности и абсурдности данного дела. А вменяют мне, что был выброс на ЧЭМК. Я спустя несколько дней поехал показать, как снижают выбросы, освещая в СМИ, как проверку. это версия следствия. Но это домыслы, говорящие об абсурдности. Хотя полномочий нет, выезд был согласован в рамках соглашения и выброс был в другом районе и не известно, от какого предприятия на ЧМЗ», - сообщил Виталий Безруков.

Напомним, Виталий Безруков был задержан 20 июля 2021 года. Тогда обвинений ему предъявлено не было – после допроса замминистра отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, он вышел на работу. Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, Виталий Безруков попросил губернатора Челябинской области Алексей Текслера освободить его от занимаемой должности и в начале ноября прошлого года покинул пост замминистра.

Отметим, во время следствия Виталий Безруков заявлял, что за время деятельности по защите окружающей среды ему поступали угрозы, его подвергали критике, на него оказывали давление путем создания заказных материалов.