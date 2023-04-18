Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию

Администрация Калининского района Челябинска заявила в полицию на неизвестных, похитивших более трех десятков металлических урн из сквера у органного зала «Родина» и сквера по улице Кирова между 23-й гимназией и храмом Святой Троицы.

Как отмечают в районной администрации, правоохранительные органы начали розыск преступников, которые будут привлечены к ответственности и возместят нанесенный ущерб.

«Большая просьба к жителям: если вы увидите похищенные урны (образец на фото) вне общественных пространств, сообщите о месте их нахождения в администрацию района по телефону диспетчера: 8 (351)791-94-10 или в полицию по телефону 02», - отмечают в администрации Калининского района.

Власти просят калининцев проявить гражданскую ответственность и при обнаружении фактов вандализма незамедлительно сообщить о них.

«Давайте беречь наше общее имущество, ведь оно призвано сделать наш район красивее и комфортнее для проживания», - подчеркивают в районной администрации.