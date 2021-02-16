Водитель из Карталов, который поджег машину полицейского, будет отбывать срок

Водитель из Карталов, который поджег машину полицейского, будет отбывать срок

В Карталинском районе (Челябинская область) пьяный водитель, которого задержал сотрудник ГИБДД, совершил поджог его автомобиля. .

Судом установлено, что, поджигая автомобиль инспектора, осужденный водитель действовал из мести. До поджога он мог бы отделаться лишением прав и штрафом в размере 30 тысяч рублей..

Теперь же, как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, судом осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный обжаловал приговор.

Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, жалоба осужденного – без удовлетворения.