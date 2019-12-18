Возбуждено уголовное дело по факту похищения денег при реконструкции стадиона «Центральный»

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на хищение бюджетных средств при реконструкции стадиона «Центральный».

Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку исполнения законодательства при замене покрытия футбольного поля на стадионе «Центральный». Установлено, что в рамках исполнения муниципального контракта ООО «Русэнергострой» выполняло работы по капитальному ремонту футбольного поля с искусственным покрытием.

Согласно техническому заданию к контракту были предусмотрены определенные характеристики покрытия футбольного поля, между тем исполнителем закуплено и поставлено покрытие футбольного поля, которое не соответствовало заключенному контракту и аукционной документации.

«Для оплаты стоимости искусственного покрытия ООО «Русэнергостой» выставлен акт, содержащий недостоверные сведения о поставке футбольного поля в соответствии с условиями контракта. Однако факт поставки футбольного поля не соответствующим условиям контракта и предоставления документов с ложными сведениями был выявлен при проверке сотрудниками МБУ «Стадион «Центральный». Своими действиями коммерческая организация покушалась на хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше одного миллиона рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Это далеко не первое «спортивное» похищение бюджетных денег в Челябинской области на спортивных объектах.

Напомним, в Златоусте в октябре 2019 года по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства должностными лицами Златоуста и МАУДОД «СДЮСШОР № 1» при расходовании субсидий на строительство капитального объекта «Реконструкция лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища» было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Имена фигурантов тогда названы не были.

Известно, что выполнение работ по реконструкции лыжного стадиона со строительством биатлонного комплекса было поручено администрацией Златоуста «непрофессиональному» заказчику – детско-юношеской спортшколе. Руководителями спортшколы без проведения торгов заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Стройснаб» и подписаны дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств в части оплаты заказчиком работ путем незаконного перечисления авансирования на счет подрядной организации.

Подрядчиком средства не использовались, контракт был расторгнут. Объект до сих пор не достроен.

17 декабря сотрудник ОБЭПа и регионального следственного управления Следственного комитета России провели в администрации Златоуста обыски и выемку документов по данному уголовному делу.