Вынесен приговор миасцам, которые вывезли местного жителя в лес и зарубили топором

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Миасса, которые избили собутыльника, вывезли его в лес и зарубили топором.

Жестокое преступление было совершено в феврале 2021 года.

«Подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Зашкольная, на почве личных неприязненных отношений избили потерпевшего, затем вывезли в район железнодорожной магистрали, где вновь избили, душили и нанесли удары металлическим топором», - сообщили в прокуратуре региона.

Виновным суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима и 14 лет в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на общую сумму три миллиона рублей и расходов на погребение.