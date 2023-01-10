10.01.2023
Челябинская область выберет лучших работодателей
10.01.2023
СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе Челябинска
10.01.2023
На полигоне ТБО в Полетаево новогодние елки переработают во вторсырье
10.01.2023
Вынесен приговор миасцам, которые вывезли местного жителя в лес и зарубили топором
10.01.2023
Руководители компании, передавшие взятку главному инженеру водоканала Копейска, оштрафованы
10.01.2023
Жизнь не учит: еще две челябинки перевели полмиллиона мошенникам
Вынесен приговор миасцам, которые вывезли местного жителя в лес и зарубили топором
10.01.2023
Руководители компании, передавшие взятку главному инженеру водоканала Копейска, оштрафованы
09.01.2023
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023