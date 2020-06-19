Взяточник сам уволился из МЧС Челябинска

Сотрудник МЧС из Челябинска, который попался на получении взятки, уволился по собственному желанию.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Как выяснилось, взятку в размере 10 000 рублей за внесение ложных сведений об обстоятельствах возгорания взял старший дознаватель отдела по надзорной деятельности по городу Челябинску.

Напомним, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску в ходе проведения оперативных мероприятий при содействии сотрудников Главного управления собственной безопасности МЧС России установлен факт получения взятки должностным лицом в размере 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».