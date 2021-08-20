20.08.2021
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
20.08.2021
Делом мальчика, утонувшего в ручье Саткинского района, занимается СК
20.08.2021
Взяточника из колонии Магнитогорска, передававшего сотовые осужденным, оставили на свободе
20.08.2021
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
20.08.2021
В Челябинск чартером прилетели «пятачки»-иностранцы
20.08.2021
В ЧВВАКУШе горит летное поле
Взяточника из колонии Магнитогорска, передававшего сотовые осужденным, оставили на свободе
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021