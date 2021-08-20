Взяточника из колонии Магнитогорска, передававшего сотовые осужденным, оставили на свободе

Сотрудника исправительной колонии №18 Магнитогорска (Челябинская область), передававшего сотовые телефоны осужденным, оставили на свободе.

Суд, признав его виновным в получении взятки (часть третья статьи 290 УК РФ), приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, следствием и судом установлено, что осенью прошлого года работник колонии получил взятки от представителей осужденных в сумме более 33 тысяч рублей за незаконную передачу на территорию исправительного учреждения 11 сотовых телефонов и 20 сим-карт.

Преступления выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.