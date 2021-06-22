Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Реабилитация нацизма».

По данным следствия, пятого мая текущего года, находясь в одном из домов поселка Роза Челябинской области, подозреваемый, используя сотовый телефон, разместил на странице акции федерального значения «Бессмертный Полк» фото нацистского преступника для его опубликования и размещения в сети Интернет 9 Мая в День Победы в Великой Отечественной войне.

«Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.