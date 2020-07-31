Юный челябинский наркосбытчик распылил газ в лицо задержавшего его полицейского

В Челябинске 18-летний обвиняемый в покушении на незаконный сбыт "синтетики" при задержании распылил газ из баллончика в лицо полицейского. Страж порядка получил в результате химический ожог глаз и шеи.

Юному наркосбытчику и его 17-летнему товарищу, вместе с которым тот находился в момент задержания, предъявлены обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Старшему из них также предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает следственное управление СКР по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемые днем 29-го июля были задержаны около одного из домов по улице Сосновая роща в Металлургическом районе. При себе у одного из них находился сверток с "синтетикой" массой 199 граммов.

По ходатайству следователя СК суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.