Южноуральца приговорили к 11 годам за расстрел знакомого

В Челябинской области 30-летнего жителя Южноуральска приговорили к 11 годам колонии строгого режима за расстрел знакомого из охотничьего ружья.

Суд установил, 25 декабря 2019 года южноуралец находился в частном доме у знакомого. Между мужчинами вспыхнул конфликт. После чего осужденный вышел из дома, взял из своего автомобиля охотничье ружье, вернулся к оппоненту и сделал несколько выстрелов. Пострадавший скончался от полученных ранений.

Мужчину признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Помимо наказания в виде лишения свободы, с него также взыскали полтора миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, это не первый случай расстрела жителей Челябинской области. Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», сейчас в Челябинском областном суде рассматривается дело об убийстве жителя Златоуста, который умер от выстрела в спину.

По версии следствия, погибший мужчина согласился стать фиктивным директором фирмы бизнесмена из Беларуси. Когда к компании возникли вопросы, предприниматель решил избавиться от жителя Златоуста, чтобы тот не приехал на допрос к правоохранителям. Подробности о жуткой расправе читайте на сайте «Урал-пресс-информ».