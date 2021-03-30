30.03.2021
Южноуральца приговорили к 11 годам за расстрел знакомого
30.03.2021
Главе Советского района Челябинска внесли представление за свалку мусора
30.03.2021
В Коркино с предприятия взыскали 300 тысяч рублей за переломы у рабочего
30.03.2021
Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ оценки рисков промышленных аварий
30.03.2021
Челябинский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по зрению
30.03.2021
По факту смертельного ДТП в Челябинске возбуждено уголовное дело
25.03.2021
В Карабаше мужчина избил знакомого и оставил его умирать на лавочке
24.03.2021
В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную
23.03.2021
Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске
23.03.2021
В Челябинской области мужчина застрелил знакомого из-за обидного слова
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021