Южноуральцу, убившему жену на глазах двух маленьких дочек, предъявлено обвинение

Жителю Челябинской области, зарезавшему свою жену на глазах двух дочерей, предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт д части второй статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия, преступление было совершено днем 29-го июля в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги около деревни Алексеевка Саткинского района. 31-летний мужчина во время ссоры с супругой схватился за нож и нанес ей несколько ранений в машине. Добил жену южноуралец на обочине. Невольными свидетельницами жестокого преступления стали две маленькие дочки.

По ходатайству следователя СК суд заключил обвиняемого под стражу. Девочки в настоящее время находятся у своей бабушки - матери убитой.