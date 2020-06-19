Южноуральцы продолжают тонуть на реках и озерах области

На водных объектах региона уже зарегистрировано 9 погибших, есть в этом печальном списке и ребенок. Причины трагедий не меняются: купание в необорудованных местах, отсутствие надзора за детьми со стороны взрослых, купание в нетрезвом виде.

В столице Южного Урала на территории так называемых необорудованных пляжей, расположенных на озере Смолино сотрудники главного управления МЧС России по Челябинской области совместно с представителями администрации города Челябинска, сотрудниками полиции и службой спасения на воде провели очередное мероприятие, направленное на профилактику происшествий на водных объектах.

«Специалисты «чрезвычайного» ведомства занимаются предупредительной работой круглый год, но в период аномально жаркой погоды эти мероприятия получают дополнительный импульс. Сейчас риски очень высоки, люди массово идут к водоемам. Поэтому сотрудники МЧС и других ведомств организовали для любителей отдыха на пляжах специальный инструктаж. Приехали не одни, а с мобильным комплексом информирования и оповещения населения (МКИОН). Это уникальный в своем роде мультифункциональный автомобиль со светодиодным экраном, с помощью которого можно транслировать разнообразный контент», - сообщила специалист центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Анастасия Щеглова.

В ходе профилактического рейда были установлены факты купания людей прямо под запрещающими информационными знаками. К купающимся были приняты меры административного воздействия – составлены протоколы и проведены разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на воде.

В целях своей безопасности и безопасности близких ни в коем случае не купайтесь вне специально организованных пляжей и в состоянии алкогольного опьянения. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра. Основная масса происшествий с подрастающим поколением случается именно в момент отсутствия рядом родителей.