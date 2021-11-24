Южноуралец пожаловался в прокуратуру на угрозу увольнения за отказ от вакцинации

Житель Челябинской области обратился в региональную прокуратуру с жалобой на работодателя, который намеревается его уволить из-за отказа пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Алексей Леонидович Текслер, А.Л.Т. объясни мне, как я должен содержать и кормить семью, после такого ответа???», - обращается к губернатору Александр Полонский в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

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Надзорные органы уже подготовили и прислали ответ с разъяснениями, из которого следует, что работодатель не нарушает прав работника.

«Новая коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Прививка внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям», - говорится в ответе. , Постановлением главного санитарного врача области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 ФЗ от 17.09.1998 года №157-ФЗ отсутствие профилактических прививок влечет отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«Работодатель при организации профилактических прививок вправе требовать от работников, имеющих противопоказания к вакцинации от COVID-19, предоставить подтверждающие медицинские документы. Если работник отказывается предоставить эти документы или отказывается от вакцинации, то работодатель вправе отстранить работника без сохранения заработной платы», - говорится в ответе.

В прокуратуре подчеркивают, что «действующие нормативные акты не предусматривают увольнения работника из-за отказа вакцинироваться».

В надзорном ведомстве рекомендовали в случае отстранения от работы за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции можно обжаловать решение работодателя в судебном порядке (в порядке статей 381 и 391 Трудового кодекса РФ).

Пользователи соцсети дают свои советы: «Если нет другой возможности кормить семью, то идите и прививайтесь. Не хотите прививаться, ищите другие источники дохода».