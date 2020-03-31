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Южноуральские полицейские выявили нарушителей карантинного режима

Фото: 
ГУ МВД по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 13:40
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинской области продолжают осуществлять проверки южноуральцев, находящихся на самоизоляции. Стражи порядка уже выявили 55 нарушителей карантинного режима.

В связи с эпидемиологической ситуацией, а также в рамках акции «Ваш участковый», проводимой в Челябинской области с 30 марта, сотрудники полиции продолжают совместно с представителями Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения региона осуществлять контроль южноуральцев, находящихся на самоизоляции.

"Сотрудниками полиции было посещено около трех тысяч человек, состоящих под наблюдением. На территории области выявлено 55 нарушений карантинного режима. Соответствующие материалы зарегистрированы полицией и направлены в подразделения Управления Роспотребнадзора Челябинской области для принятия процессуального решения. Проверка соблюдения гражданином условий самоизоляции осуществляется трижды в течение установленного срока", - сообщила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", полицейские Челябинской области оказывают содействие представителям Роспотребнадзора и регионального минздрава в проведении профилактических мероприятий по проверке соблюдения режима самоизоляции горожан. С целью обеспечения безопасности и сохранности здоровья задействованным в мероприятиях сотрудникам полиции выданы медицинские маски и перчатки.

Южноуральцы, допустившие нарушения, будут привлекаться к административной ответственности. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, полицейские проводят активную работу в жилом секторе с людьми пожилого возраста по профилактике соблюдения мер, заключающихся в самоизоляции. Доводится информация о необходимости беречь и заботиться о своем здоровье и минимизировать контакты с окружающими.

"В городах Челябинске, Магнитогорске и Златоусте проинспектировано более 10 крупных торгово-развлекательных комплексов. В областном центре по результатам проверок выявлено пять организаций осуществляющих предпринимательскую деятельность с нарушением требований в условиях карантина. Помимо этого, в столице Южного Урала инспектированию подверглись 29 объектов розничной торговли и предоставления услуг гражданам, в ходе которых установлено три нарушения. Сотрудниками Роспотребнадзора деятельность торговых точек временно приостановлена, материалы направлены в суд для решения о привлечении правонарушителей к административной ответственности", - добавила Ольга Штерк.

В целях информирования населения о недопущении нарушений карантина полиция Челябинской области в социальных сетях запустила челлендж #Будьответственнымостаньсядома, к которому уже присоединились неравнодушные граждане, показывая своими примерами, как можно с пользой для себя и своего здоровья провести время в самоизоляции.

Добавим, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции – коронавирусом.

До пятого апреля в торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки. Жители России должны находиться дома на самоизоляции.

 

Автор: 
Инна Шемаева
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