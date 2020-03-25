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Рейды из-за коронавируса

Самоизоляция больных в Челябинске под контролем полицейских

Фото: 
ГУ МВД по Челябинской области
Общество
Сегодня, 12:46
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинской области оказывают содействие представителям Роспотребнадзора и регионального минздрава в проведении профилактических мероприятий по проверке соблюдения режима самоизоляции горожан.

С целью обеспечения безопасности и сохранности здоровья задействованным в мероприятиях сотрудникам полиции выданы медицинские маски и перчатки. Проверка соблюдения челябинцами условий самоизоляции будет осуществляться трижды в течение установленного срока.

"В настоящее время по месту жительства на карантине находятся порядка трех тысяч человек. При выявлении полицейскими допущенных гражданами нарушений условий самоизоляции будут уведомляться профильные структуры для принятия дальнейшего решения в отношении нарушителей. Подобные мероприятия проводятся в ежедневном режиме", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Южноуральцы, допустившие нарушения, будут привлекаться к административной ответственности. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
рейд полиции
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