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Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов

Происшествия
Сегодня, 13:21
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Полицейские Челябинской области провели массовые проверки строительных объектов региона. Она побывали почти на 500 площадках. Цель рейдов – выявление мигрантов, которые работают на территории Южного Урала без разрешительных документов.

Сотрудники управления по вопросам миграции провели массированные проверки соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах Челябинской области. Рейды проводились при силовой поддержке ОМОНа управления Росгвардии. Силовиками было проверено 493 строительных объекта и более тысячи приезжих из ближнего зарубежья.

«Было пресечено 280 административных правонарушений, составлены протоколы, 57 иностранных граждан привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, 68 работодателей – за незаконное привлечение к осуществлению трудовой деятельности иностранцев. Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на общую сумму 522 тысячи рублей», - сообщил инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Угренинов.

Кроме того, в ходе посещения строящегося жилого дома в Миассе, сотрудниками полиции был установлен мигрант, документы которого содержали признаки поддельного оттиска печати разрешения на временное проживание. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления.

Добавим, все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

 

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