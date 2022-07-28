Задержан еще один полицейский Челябинска, «крышевавший» торговца контрафактом

Сотрудники управления собственной безопасности регионального полицейского главка подозрению в получении взяток от торговца контрафактом задержали оперативника УМВД России по городу Челябинску Сергея Вострокнутова. Он дал показания уголовному делу о взятках, которое возбуждено в отношении заместителя начальника отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марата Танжарыкова.

Как сообщил собственный источник в силовых структурах региона Вострокнутов трудился в ОП «Ленинский» в ОЭБиПК УМВД Челябинска.

По предварительной информации, он получил не менее 300 тысяч рублей от бизнесмена, который развернул в Челябинске торговлю контрафактом.

Как сообщили в региональном полицейском главке, Сергей Вострокнутов уже уволен из органов внутренних дел.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня стало известно, что задержан заместитель начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску Марат Танжарыков. Его подозревают в получении вятки. По предварительной информации, речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области заместителю начальника отдела полиции Калининский УМВД города Челябинска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в крупном размере», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Данные СКР отличаются от данных источника в части суммы взятки.

«По данным следствия, обвиняемый получил взятку частями в сумме более 150 тысяч рублей за не привлечение предпринимателя к установленной законом ответственности в сфере торговли и оказание общего покровительства в сфере торговли», - сообщили в СКР.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.