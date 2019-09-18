Задержан хулиган, обливший «Единую Россию» и приемную Медведева зеленкой

Полицейские задержали челябинца, который облил вывеску регионального отделения партии «Единая Россия» и крыльцо общественной приемной Дмитрия Медведева зеленкой.
Чтобы выйти на след «зеленочного» вандала полицейские просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенные на близлежащих домах.
«По записям с камеры, установленной на одной из аптек, сотрудники отдела полиции Советский» совместного с коллегами из городского УМВД, установили и задержали 36-летнего местного жителя. Мужчина привлечен к административной ответственности по части первой статьи 20.1 КоАП – «Мелкое хулиганство», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.
Напомним, инцидент произошел 13-го сентября. Сначала неизвестный облил зеленкой вывеску отделения партии «Единая Россия» в Советском районе на улице Свободы. Затем пострадало крыльцо приемной председателя партии Дмитрия Медведева.
Единороссы не исключили, что акт вандализма мог быть связан с результатами сентябрьских выборов. Напомним, на выборах депутатов районных советов восьмого сентября «Единая Россия» завоевала в Челябинске 133 мандата из 170-ти, став безоговорочным лидером избирательной кампании. Кому-то это могло очень не понравиться.