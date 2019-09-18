Задержан хулиган, обливший «Единую Россию» и приемную Медведева зеленкой
Происшествия
Сегодня, 15:09
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские задержали челябинца, который облил вывеску регионального отделения партии «Единая Россия» и крыльцо общественной приемной Дмитрия Медведева зеленкой.

Чтобы выйти на след «зеленочного» вандала полицейские просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенные на близлежащих домах.

«По записям с камеры, установленной на одной из аптек, сотрудники отдела полиции Советский» совместного с коллегами из городского УМВД, установили и задержали 36-летнего местного жителя. Мужчина привлечен к административной ответственности по части первой статьи 20.1 КоАП – «Мелкое хулиганство», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Мужчине грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.

Напомним, инцидент произошел 13-го сентября. Сначала неизвестный облил зеленкой вывеску отделения партии «Единая Россия» в Советском районе на улице Свободы. Затем пострадало крыльцо приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

Единороссы не исключили, что акт вандализма мог быть связан с результатами сентябрьских выборов. Напомним, на выборах депутатов районных советов восьмого сентября «Единая Россия» завоевала в Челябинске 133 мандата из 170-ти, став безоговорочным лидером избирательной кампании. Кому-то это могло очень не понравиться.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Единая Россия
УМВД по городу Челябинску
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