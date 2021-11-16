16.11.2021
Танков много не бывает: «Ростелеком» заявил о самом мощном обновлении «игрового» тарифа
16.11.2021
Задержан муж копейчанки, которая с двумя детьми погибла при взрыве газа
16.11.2021
Абоненты МегаФона во Всемирный день шопинга делали покупки в полтора раза чаще обычного
16.11.2021
Впервые за несколько месяцев уменьшилось число южноуральцев, борющихся с ковидом
16.11.2021
ММК заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим турецким производителем автокомпонентов и штамповочной оснастки
16.11.2021
Исследователи России и Польши обсудили мемуары доктора Загорского за круглым столом в Челябинске
Задержан муж копейчанки, которая с двумя детьми погибла при взрыве газа
16.11.2021
По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело
15.11.2021
В Саткинском районе при пожаре погибла молодая пара
27.10.2021
В Челябинске загорелся трамвай седьмого маршрута
27.10.2021
В Копейске произошел пожар в многоэтажке
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021