Задержан муж копейчанки, которая с двумя детьми погибла при взрыве газа

В гибели женщины и ее двух детей в Копейске (Челябинская область) подозревается ее супруг. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По версии следствия, в начале ноября 2021 текущего года муж погибшей женщины самостоятельно произвел установку газового оборудования и газового баллона для отопления в своем доме в Копейске, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков.

Напомним, 15 ноября 2021 года из ненадлежащее установленного газового оборудования произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате пожара в жилом доме погибли супруга подозреваемого и дети: четырехлетний сын и полуторагодовалая дочь.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.