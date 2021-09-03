Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад

Правоохранрители задержали двоих жителей Миасса (Челябинская область), которые десять лет назад изнасиловали девушку.

Второго сентября сотрудники следственного отдела по Миассу областного СК СКР совместно с оперативниками ГУ МВД РФ по Челябинской области задержали двоих местных, которые десять лет назад совершили изнасилование молодой девушки.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селеверстов, долгое время оставалось нераскрытым, однако благодаря оперативным мероприятиям подозреваемые в преступлении были установлены и задержаны.



В настоящее время мужчины находятся в СИЗО.

Меру пресечения задержанным жителям Миасса в ближайшее время определит суд.