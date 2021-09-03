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03.09.2021

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Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад

Правоохранрители задержали двоих жителей Миасса (Челябинская область), которые десять лет назад изнасиловали девушку.

Второго сентября сотрудники следственного отдела по Миассу областного СК СКР совместно с оперативниками ГУ МВД РФ по Челябинской области задержали двоих местных, которые десять лет назад совершили изнасилование молодой девушки.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель  следственного отдела по Миассу СУ СКР по Челябинской области  Анатолий Селеверстов, долгое время оставалось нераскрытым, однако благодаря оперативным мероприятиям подозреваемые в преступлении были установлены и задержаны.

В настоящее время мужчины находятся в СИЗО.

Меру пресечения задержанным жителям Миасса в ближайшее время определит суд.

Автор: Инна Шемаева
изнасилование
Миасс
СКР
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Южноуральские аграрии выбрали продуктивные сорта пшеницы

01.09.2021 10:59

Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть

01.09.2021 10:37

Возле всех школ Челябинска дежурят полицейские и сотрудники ГИБДД

01.09.2021 09:49

Текслер – властям Еманжелинского района: Ускоряйтесь!

01.09.2021 09:25

Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний

01.09.2021 09:15

Челябэнерго направили около 15 миллионов рублей на реконструкцию распредсети в Златоусте