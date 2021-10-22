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22.10.2021

В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.10.2021

В Челябинске будут судить создателей финансовой пирамиды из Санкт-Петербурга, «кинувших» несколько сотен южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Замдиректора детского дома Кыштыма получила условный срок за кражу денег у сироты

Прокурор Кыштыма (Челябинская область) добился изменения наказания для заместителя директора муниципального центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Горизонт», которая похитила деньги у сироты.

Осужденная получила от воспитанницы центра банковскую карту - якобы для сохранения денежных средств последней, при этом длительное время тратила их на свои личные нужды.

Деньги - около 145-ти тысяч рублей - поступили на счет потерпевшей в качестве выплат как сироте, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором Кыштымского городского суда женщина была осуждена за кражу денежных средств с банковского счета, с причинением значительного ущерба потерпевшей, к одному году лишения свободы условно. При этом суд изменил категорию тяжкого преступления на среднюю тяжесть, и уголовное дело было прекращено за примирением с потерпевшей.

Государственный обвинитель в апелляционном представлении обжаловал приговор. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, приняв во внимание доводы прокурора, исключила из решения суда изменение категории преступления на менее тяжкое и прекращение уголовного дела за примирением с потерпевшей, назначив чиновнице наказание в виде условного лишения свободы.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинской области не исключают вероятности продления режима нерабочих дней и жестких огр
22.10.2021

Будет ли продлен локдаун в Челябинской области?
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22.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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