Замдиректора детского дома Кыштыма получила условный срок за кражу денег у сироты

Прокурор Кыштыма (Челябинская область) добился изменения наказания для заместителя директора муниципального центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Горизонт», которая похитила деньги у сироты.

Осужденная получила от воспитанницы центра банковскую карту - якобы для сохранения денежных средств последней, при этом длительное время тратила их на свои личные нужды.

Деньги - около 145-ти тысяч рублей - поступили на счет потерпевшей в качестве выплат как сироте, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором Кыштымского городского суда женщина была осуждена за кражу денежных средств с банковского счета, с причинением значительного ущерба потерпевшей, к одному году лишения свободы условно. При этом суд изменил категорию тяжкого преступления на среднюю тяжесть, и уголовное дело было прекращено за примирением с потерпевшей.

Государственный обвинитель в апелляционном представлении обжаловал приговор. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, приняв во внимание доводы прокурора, исключила из решения суда изменение категории преступления на менее тяжкое и прекращение уголовного дела за примирением с потерпевшей, назначив чиновнице наказание в виде условного лишения свободы.