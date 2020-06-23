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Застройщик челябинского микрорайона «Парковый» стал фигурантом уголовного дела

Происшествия
Сегодня, 18:18

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении застройщика ЖК «Рябина парк» в микрорайоне «Парковый». Дома возводились на деньги дольщиков, но их строительство было приостановлено.

Проверка в отношении ООО Специализированный застройщик «10-й дом», которое осуществляет строительство домов с использованием средств дольщиков, проведена прокуратурой Курчатовского района Челябинска. В настоящее время на территории района расположено пять объектов застройщика, не введенных в эксплуатацию, строительство приостановлено.

 

Проверкой установлено, что неустановленным лицом из числа учредителей и руководителей ООО СЗ «10-й дом», осуществляющего строительство многоквартирных домов на территории Курчатовского района Челябинска в микрорайоне 49 «А» по улице Бейвеля и в микрорайоне 51 «А» Краснопольской площадки (Парковый ) принималась оплата по договорам долевого участия в формах, отличных от безналичной формы расчетов. К примеру, это были векселя без фактического перевода денег. 

Также привлекались средства участников долевого строительства в период отсутствия действующих разрешений на строительство в размере, превышающем пять миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по статье 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

 

 

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