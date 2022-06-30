Затерянные в лесах: жители Челябинской области уходят за грибами и пропадают

С наступлением лета жители Челябинской области систематически теряются в лесах, куда отправляются в поисках грибов. На помощь южноуральцам, которые не могут самостоятельно вернуться в цивилизацию, приходят спасатели.

Только за минувшие сутки отряды поисково-спасательной службы Челябинской области трижды выезжали на поиск заблудившихся в лесах Южного Урала. В ПСС региона отмечают, что главной причиной этому по-прежнему является невнимательность людей, находящихся в горно-таежной местности.

Так, пожилые супруги из Миасса ранним утром отправились за грибами и уже через несколько часов поняли, что не узнают места вокруг себя. Три часа они безуспешно пытались самостоятельно определить свое местонахождение, но все же были вынуждены обратиться за помощью к спасателям. Свой район ответственности спасатели знают наизусть, а потому буквально через полчаса они нашли в лесу автомобиль грибников, а затем по следам и особенностям местности, которую описали пострадавшие, и самих «потеряшек». Все закончилось благополучно, спасатели вывели пострадавших к автомобилю, медицинская помощь им не понадобилась.

В Златоусте тревогу о пропавшем 29-летнем молодом человеке подняла его сестра – ее брат ушел в лес, телефон с собой не взял и целый день не выходил на связь. Обращение к спасателям было своевременным: горе-путешественник нескоро смог бы вернуться домой – когда пострадавшего нашли, он, потеряв ориентировку на местности, уверенно двигался в сторону поселка Магнитка.

Спасатели еще раз напоминают южноуральцам о необходимости подготовки к любому выходу в лес, учитывая возможность резкого изменения погоды, меняющейся с годами местности, состояния здоровья после нагрузки и многих других факторов. Важно предупредить близких о выходе на природу, районе, приблизительном маршруте и времени возвращения; иметь средства связи (заряженный телефон); питьевую воду; небольшой запас продуктов питания (перекус); по состоянию здоровья - лекарственные препараты; фонарик; средства защиты от насекомых.