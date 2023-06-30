Житель Каслинского район из мести сделал должника своей сожительницы «террористом»

В Челябинской области 51-летний житель поселка Береговой осужден за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в школе. Каслинский городской суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как оказалось, мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений, желая отомстить знакомому, не отдававшему долг его сожительнице, - позвонил на номер 112 и сообщил, что тот человек заминировал сельскую школу.

Следственно-оперативная группа (в том числе кинолог с собакой), выехавшая на место происшествия, обследовала территорию учебного заведения и никаких взрывных устройств не обнаружила.

Таким образом, поиски несуществующей бомбы отвлекли правоохранителей от выполнения функциональных обязанностей.

Прокурор предъявил исковое заявление о взыскании с обвиняемого ущерба в сумме 9250 рублей в виде расходов, потраченных на выезд сотрудников полиции и проведение ими оперативных действий. Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.