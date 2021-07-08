Житель Коркино, решив защитить девушку, обвинил ее соседа в хищении

Еткульский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Коркино, который сообщил в полицию о соседе своей знакомой. Якобы тот похитил у него часы марки Honor.

Житель Коркино обратился в ОМВД по Еткульскому району в декабре 2020 года. Он сообщил о хищении у него часов стоимостью пять тысяч 335 рублей жителем села Александровка.

После он признался, что никаких часов у него нет. Накануне он пил спиртное в селе Александровка со знакомыми. Одна из женщин пожаловалась на соседа, который без приглашения приходит к ней домой, ест ее продукты и пьет спиртное.

“Чтобы помочь ей и отвадить докучливого соседа, он решил обвинить последнего в краже якобы имевшихся у него наручных часов, рассчитывая, что сотрудники полиции заберут его для разбирательства. Однако остальные не поддержали его замысел, рассказали сотрудникам полиции правду, что вынудило и его самого признаться в ложном доносе”, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Еткульский районный суд признал жителя Коркино виновным в заведомо ложном доносе (часть 1 статьи 306 УК РФ) и назначил ему один год лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.