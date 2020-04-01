Житель Магнитогорска оштрафован за распространение ложной информации о коронавирусе

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещение в социальной сети информации о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города. Полицейские просят южноуральцев ориентироваться только на официальные источники.

Полицейские Магнитогорска в ходе проверки информации, размещенной в сети Интернет, установили, что местный житель в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверные данные о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города. В отношении него составлен административный протокол по статье "Злоупотребление свободой массовой информации". Материалы проверки были направлены в Орджоникидзевский суд, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Полицейские просят южноуральцев внимательно относиться к информации, публикуемой в сети Интернет и мессенджерах. Ориентироваться нужно только на официальные источники.