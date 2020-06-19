Житель Сатки убил родного брата за то, что он отказался собирать «бычки»

Саткинской городской прокуратурой обвинению осужден местный житель, убивший родного брата за предложение прособирать «бычки». Семь с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.

Осужденный проживал в поселке Бердяуш Саткинского района вместе с матерью и двумя родными братьями. В день трагедии, они в квартире совместно распивали спиртное, а потом у них закончились сигареты. Тогда погибший) стал требовать, чтобы осужденный на улице собирал окурки от сигарет, так как денежных средств на покупку сигарет не было. Получив отказ, погибший попытался ударить осужденного кулаком в лицо. Осужденному это не понравилось и он взял в руки нож и зарезал брата.

Мужчине назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.