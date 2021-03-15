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Житель Якутии приехал в Сосновский район делать «закладки»

Полицейские на автодороге Челябинск-Харлуши в Сосновском районе (Челябинская область) задержали жителя Республики Саха (Якутия) с крупной партией наркотиков. Он приехал в регион делать «закладки». Помогал ему в этом копейчанин.

Сотрудниками областного полка ДПС ГИБДД при надзоре за дорожным движением был остановлен легковой автомобиль. В ходе проверки документов госавтоинспекторы обратили внимание, что 33-летний водитель при общении с полицейскими нервничает. Во время досмотра транспортного средства инспекторы ГИБДД обнаружили около 300 граммов синтетического наркотика.

В дальнейшем к оперативной работе с задержанным мужчиной подключились сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД.

«В результате проведенных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый, житель Республики Саха (Якутия), организовал на территории Сосновского и Чебаркульского районов 12 тайников, в которых разместил свыше двух килограммов синтетического наркотика. Кроме того, в ходе расследования был установлен один из подельников задержанного – ранее судимый житель Копейска. Мужчину задержали», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.