Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию

В Южноуральске (Челябинская область) вынесен приговор в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения убил свою знакомую. Труп, который он хранил на балконе, обнаружила мама мужчины.

Следствием и судом установлено, что убийство женщины было совершено 29 сентября 2019 года.

«Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных побуждений, нанес своей знакомой множество, ударов руками, ногами в жизненно важные части тела. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления осужденный спрятал труп потерпевшей на балконе», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик.

По информации следственных органов, труп женщины был обнаружен судебными приставами. Однако эта информация не соответствует действительности. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист-эксперт управления федеральной службы судебных приставов по региону Ольга Шебанова, труп женщины обнаружила мама осужденного.

В тот день судебные приставы приехали за ним, чтобы доставить в суд для рассмотрения в отношении него другого дела. После того, как они уехали, мама и увидела на балконе тело погибшей. Она сообщила об этом судебным приставам, которые направили данную информацию в полицию.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.