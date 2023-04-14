14.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28
14.04.2023
Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях
14.04.2023
Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность
14.04.2023
В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов
14.04.2023
На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе
14.04.2023
В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО
Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей
Прокуратура и минэкологии проверяют информацию о том, что птицы погибли из-за золота
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
02.07.2021
Орнитологи вновь обеспокоены судьбой лебедя, выпущенного губернатором Текслером на волю
07.05.2021
На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023