Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей

В Челябинской области на реке Курасан (Верхнеуральский район) погибли лебеди. Житель региона заявил, что виной этому – добыча золота.

Пост с фотографиями мертвых лебедей был опубликован в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте вчера, 13 апреля. Автор сообщения написал следующее:

«Аварии происходят постоянно из-за износа оборудования и некачественной трубы! Даже в феврале 2023 года из пруда, куда сливается пульпа, после выщелачивания и обогащения руды при добыче золота произошла утечка! Часть этой пульпы вытекла и попала в реку Курасан! А с начала весны, когда пруд - хвостохранилище, куда сливается пульпа, растаял, на водоем прилетели белые лебеди. Правда, часть из них оказалась мертва, но мои работники их собрали и поглубже захоронили, так что ничего страшного! А в общем, все хорошо, лишь бы деньги платили! Я думаю, в реке Курасан рыба тоже всплывет после утечки пульпы! Проверки надзорных органов у нас происходят постоянно, но ничего не находят, так как мы ведь хорошо работаем!».

Фотографии мертвых птиц – прекрасных и благородных белых лебедей – произвели сильное впечатление на жителей Южного Урала. Пост собрал 23 тысячи просмотров, число комментариев превысило сотню – южноуральцы ругают виновников загрязнения водоема и от всего сердца жалеют пернатых, которые «летели сюда для счастья и жизни, а нашли свою погибель». Случившееся люди называют экологической катастрофой и призывают виновных к ответу.

Тем временем, прокуратура Челябинской области совместно с минэкологии региона организовала проверку по данному факту.

«При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - заявили в надзорном ведомстве.