Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей

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Прокуратура и минэкологии проверяют информацию о том, что птицы погибли из-за золота

В Челябинской области на реке Курасан (Верхнеуральский район) погибли лебеди. Житель региона заявил, что виной этому – добыча золота.

Пост с фотографиями мертвых лебедей был опубликован в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте вчера, 13 апреля. Автор сообщения написал следующее:

«Аварии происходят постоянно из-за износа оборудования и некачественной трубы! Даже в феврале 2023 года из пруда, куда сливается пульпа, после выщелачивания и обогащения руды при добыче золота произошла утечка! Часть этой пульпы вытекла и попала в реку Курасан! А с начала весны, когда пруд - хвостохранилище, куда сливается пульпа, растаял, на водоем прилетели белые лебеди. Правда, часть из них оказалась мертва, но мои работники их собрали и поглубже захоронили, так что ничего страшного! А в общем, все хорошо, лишь бы деньги платили! Я думаю, в реке Курасан рыба тоже всплывет после утечки пульпы! Проверки надзорных органов у нас происходят постоянно, но ничего не находят, так как мы ведь хорошо работаем!».

Фотографии мертвых птиц – прекрасных и благородных белых лебедей – произвели сильное впечатление на жителей Южного Урала. Пост собрал 23 тысячи просмотров, число комментариев превысило сотню – южноуральцы ругают виновников загрязнения водоема и от всего сердца жалеют пернатых, которые «летели сюда для счастья и жизни, а нашли свою погибель». Случившееся люди называют экологической катастрофой и призывают виновных к ответу.

Тем временем, прокуратура Челябинской области совместно с минэкологии региона организовала проверку по данному факту.

«При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - заявили в надзорном ведомстве.

Автор: Евгения Александрова
Лебеди
экологическая безопасность
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12.04.2023 08:52

В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов

12.04.2023 01:03

Челябинский боец Денис Лаврентьев проведет бой против экс-чемпиона Bellator

12.04.2023 00:39

Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству

11.04.2023 21:09

Итоги встречи Текслера с жителями: отремонтируют дорогу и ДК, запустят новый маршрут

11.04.2023 19:08

Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля (18+)

11.04.2023 18:45

Полицейские Челябинска задержали наркодилеров с крупной партией героина

11.04.2023 17:29

«Единая Россия» проверила ход капремонта Дома культуры в Лазурном

11.04.2023 17:22

С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим

11.04.2023 17:00

Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»

11.04.2023 16:25

В Челябинске задержана бывшая сотрудница минобрнауки региона

11.04.2023 15:40

Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры

11.04.2023 15:28

Текслер поручил разобраться, почему стало возможным убийство подростка в Челябинске