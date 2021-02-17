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Жительница Копейска пыталась передать в колонию телефон в салфетках

Из Копейска (Челябинская область) местная жительница прислала телефон во влажных салфетках осужденному в свердловскую колонию ЛИУ-23 телефон во влажных салфетках.

В ходе проверки ранее полученной оперативной информации при досмотре посылки, поступившей от жительницы Копейска Челябинской области осужденному по «наркотической» статье к семи с половиной годам лишения свободы, были обнаружены и изъяты сотовый телефон, сим-карта, USB кабель, аккумуляторная батарея спрятанный ухищренным способом в упаковке с влажными салфетками. Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее в СИЗО № 3 Челябинска в паштете из индейки и гусиной печени мужчина передал родственнику сотовые телефоны. Неожиданные несъедобные ингредиенты в посылке обнаружили бдительные силовики.

«Вкусная» посылка предназначалась мужчине, который отбывает срок по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».