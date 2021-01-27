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Жительница Краснодарского края стала жертвой «черной» риэлторши из Челябинска

Полицейские Челябинска задержали мошенницу, жертвой которой стала жительница Краснодарского края. Она продала ее квартиру в областном центре, а деньги на ее счет не перевела. Сумма ущерба - один миллион 700 тысяч рублей.

В полицию Челябинска обратилась жительница Краснодарского края. Она рассказала, что решила продать свою квартиру, расположенную в областном центре и обратилась через знакомых к риэлтору.

«Специалист предложила оформить доверенность на продажу квартиры, поскольку владелица проживает в другом регионе. После этого квартира была продана, однако деньги на счет потерпевшей так и не поступили», - рассказали в региональном полицейском главке.

Сумма ущерба составила один миллион 700 тысяч рублей. Полицейские Челябинска задержали безработную, ранее не судимую местную жительницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистке грозит до десяти лет лишения свободы.