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Жительница Кыштыма пыталась пронести другу в колонию 10 литров алкоголя и 54 мобильника

Происшествия
Сегодня, 17:31
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Автор: 
Инна Шемаева

В ИК-10 Кыштыма ГУФСИН России по Челябинской области пресекли попытку проноса большой партии средств мобильной связи и алкоголя. Возбуждено дело по статье 19.12 КоАП РФ – «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, в ходе досмотра личных вещей женщины, прибывшей на длительное свидание к одному из осужденных, была обнаружена крупная партия запрещенных к использованию на территории режимного учреждения предметов.

В принадлежащей ей дорожной сумке находились: 54 мобильных телефона, порядка 40 комплектующих к ним (зарядные устройства и беспроводные наушники), девять сим-карт, а также более 10 литров со спиртосодержащей жидкостью.

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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ГУФСИН России по Челябинской области
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