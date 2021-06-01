Жительница Магнитогорска лишилась миллиона, желая заработать на бирже

Жительница Магнитогорска (Челябинска область) стала жертвой мошенников, желая заработать «легких» денег игрой на бирже. Аферисты уговорили ее взять кредит на миллион рублей.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Магнитогорска. Она рассказала, что нашла в интернете информацию о дополнительном получении прибыли, используя биржевую площадку. Связавшись с консультантом и желая открыть инвестиционный счет, женщина начала взаимодействовать с неизвестными ей людьми и переводить различные суммы на указанные ими счета.

«Через некоторое время она решила, что необходимо вывести вложенную сумму. Консультанты сразу же сообщили информацию, что для того, чтобы выполнить операции нужно внести несколько тысяч долларов на указанный счет, затем перевести более 200000 рублей за специальный код. Аппетиты мошенников увеличивались с каждым днем, и когда жительница города внесла уже один миллион 100 тысяч рублей, она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Для того, чтобы потерпевшая не сразу догадалась, что ее обманывают неизвестные использовали профессиональные термины и убедительный тон голоса.

Полицейские обращаются в очередной раз к южноуральцам, прежде чем открывать инвестиционные счета, внимательно изучите информацию и не торопитесь вкладывать личные сбережения в неизвестные Вам проекты.