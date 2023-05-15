Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с тела умершего

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали местную жительницу, которая сняла золотую цепочку с тела умершего знакомого. Она воспользовалась всеобщей суетой и решилась на кражу.

В дежурную часть обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что на днях умер ее брат, в дом съехались родственники и знакомые. Во время суеты женщина обнаружила, что на теле погибшего не оказалось золотой цепочки стоимостью 50 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась местная жительница, не имеющая постоянного места работы и ранее судимая. Женщина воспользовалась моментом, когда рядом с умершим 42-летним магнитогорцем никого не оказалось, сняла с него ювелирное украшение и сдала в ломбард. Денежные средства потратила на собственные нужды»,- рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Цепочка после проведения необходимых следственных действий будет возвращено родственникам умершего.