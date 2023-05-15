15.05.2023
Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с тела умершего
15.05.2023
Почта России предлагает льготную подписку на умные книги
15.05.2023
«Уроки поэзии» для школьников готовит Молодежный театр
15.05.2023
Дирижёр из Мексики сыграет с Челябинским симфоническим оркестром
15.05.2023
Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»
15.05.2023
Как привлечь персонал через социальные сети расскажут в ЮУТПП
Жительница Магнитогорска украла золотую цепочку с тела умершего
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
20.01.2023
В Челябинске задержаны похитители сейфов
15.12.2022
Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую
13.12.2022
Разочарование больше убытка: ферму в Увельском районе обворовали свои же работники
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023