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Жительница Сосновского района обвинила сожителя в попытке изнасилования дочери

Происшествия
Сегодня, 12:59
Автор: 
Инна Шемаева

Жительница Сосновского района (Челябинской области) заплатит штраф за ложное обвинение сожителя в изнасиловании своего 12-летней дочери. На суде женщина признала, что обвинила его после ссоры. Находясь перед фемидой влюбленные обнимались, но это не спасло даму от наказания.

 Сосновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы которая заявила, что ее сожитель пытался изнасиловать ее 12-летнюю дочь.

«Женщина неоднократно была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, однако осознавая, что своими действиями нарушает нормальное функционирование правоохранительных органов, а также что указанное заявление может повлечь необоснованное возбуждение уголовного дела в отношении сожителя, написала заявление о привлечении его к уголовной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как удалось выяснить корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», в тот день обвиняемая выпивала со своим сожителем. Между ними возникала ссора и она решила его оклеветать. На суде оба сидели на одной скамье и обнимались. Следователи доказали, что никакой попытки изнасилования ребенка не было.

Женщина вину признала в полном объеме, сообщив, что оговорила своего сожителя в результате произошедшего конфликта, в содеянном раскаялась.

Постановлением суда ей назначена мера уголовного-правового характера в виде судебного штрафа в размере десять тысяч рублей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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